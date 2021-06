Fortunas Zweitliga-Rivale : Mit diesen Erwartungen geht man auf Schalke in die Saison

Düsseldorf Der FC Schalke 04 hat vor noch nicht allzu lange Zeit von Europa geträumt – nun hat er sich für eine Teilnahme an der diesmal tatsächlich besten Zweiten Liga aller Zeiten entschieden. Doch den Klub belasten hohe Verbindlichkeiten. Was man sich trotzdem für Ziele steckt.

Die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga des FC Schalke 04 kann nach Worten von Sportvorstand Peter Knäbel nicht versprochen werden. „Ein Spaziergang wird das sicher nicht“, sagte der 54-Jährige am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Revierklubs, die als digitale Veranstaltung stattfand . Der finanziell angeschlagene Verein war in der abgelaufenen Saison abgeschlagen als Tabellenletzter aus der Bundesliga abgestiegen.

„Den sofortigen Wiederaufstieg oder Siege in Serie kann und werde ich euch nicht versprechen“, sagte Knäbel in seinem Bericht an die Mitglieder. Was er hingegen zusichere, sei eine Mannschaft, die mit „totaler Hingabe“ spiele. Schalke müsse eine „verschworene Einheit“ sein.