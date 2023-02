Anders als Vorgänger Preußer So geht Thioune mit Rückschlägen bei Fortuna um

Thioune seinerseits ist nicht um ein offenes Wort verlegen. Wird er zum Zustand seiner Mannschaft gefragt, gibt er in der Regel auch ehrliche Einschätzungen ab. Allerdings immer unter Wahrung des Anstands. „Ich versuche, die Spieler in unseren Individual-Analysen kritisch, positiv und negativ sowie inhaltlich zu verbessern. Sie bekommen ein ehrliches und respektvolles Feedback. Sie erfahren somit medial nichts anderes beziehungsweise Neues. Wenn Sie als Journalisten mich darauf ansprechen, dass jemand wohl nicht besonders gut war und dieses auch klar zu erkennen war – dann kann ich Ihnen ja nicht das Gegenteil erzählen“, hat er in einem Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion erzählt. „Ich glaube aber, dass es immer in einem angemessenen Rahmen ist.“