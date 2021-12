Fortuna im Krisen-Modus : So geht Preußer mit der Fan-Kritik an seiner Person um

So geht Preußer mit der Fan-Kritik an seiner Person um

Düsseldorf Er steht mit dem Rücken zur Wand – doch Christian Preußer kämpft um seinen Job bei Zweitligist Fortuna. Der 37-Jährige hat allerdings auch nicht den ultimativen Plan, wie kurzfristig Besserung gelingen soll. Vieles ist Prinzip Hoffnung und das ist in der prekären Lage etwas wenig.

Christian Preußer wird auch im Januar 2022 Cheftrainer von Fortuna sein. Unmittelbar nach der peinlichen Pleite gegen den SV Sandhausen (0:1) hatte er eine Jobgarantie vom Vorstand bekommen. Am Tag danach stellte er sich in einer Medienrunde fast eine Stunde den Fragen. Doch wer Antworten erwartet hatte, die alles auf den Kopf stellen würden, der wurde schnell enttäuscht. Dafür gibt es aber wohl auch einfach zu viele Baustellen im Kader.

Was soll anders werden? Warum soll ausgerechnet im neuen Jahr gelingen, was bisher nicht geschafft wurde? Leistungsschwankungen zu verhindern, individuelle Fehler abzustellen und Konstanz ins Spiel zu bekommen. Preußer sagt: „Da kann ich nicht widersprechen, auch ich bin total unzufrieden mit der Situation.“

Das Publikum hat ihn bislang weitestgehend unbehelligt gewähren lassen. „Preußer raus“-Rufe hielten sich in Grenzen. Wenn immer angeführt wird, Düsseldorf sei ein schwieriger Standort, sollte man fortan entgegen: Bei vielen anderen Klubs hätte man einen jungen Trainer niemals so lange erfolglos wirken lassen. Eben weil Düsseldorf so ein gestandenes Fußball-Umfeld hat, ist erklärbar, warum es so lange so ruhig geblieben ist.