Nach Thiounes positivem Test : So gehen Allofs und Weber Fortunas Corona-Problem an

Düsseldorf Die positive Testung von Trainer Daniel Thioune hat bei dem Zweitligisten einiges durcheinandergebracht. Sportvorstand und Sportdirektor sind allerdings sehr zuversichtlich, die daraus resultierenden Probleme lösen zu können. Welche Schritte geplant sind und was die beiden zur aktuellen Lage sagen.

Von einer Minute auf die andere hat sich die Themenlage bei Fortuna drastisch verändert. Ging es bis zum Montagmorgen nahezu ausschließlich um die aktuelle Erfolgsserie unter Trainer Daniel Thioune, die den Verein zumindest für den Moment von den größten Abstiegssorgen befreite, so hat sich nun wieder das Thema Corona massiv in den Vordergrund gedrängt. Ausgerechnet bei Thioune, dem ein großer Anteil an den jüngsten Ergebnissen zugeschrieben werden darf, wurde im Rahmen der obligatorischen Reihentestung des Vereins die Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Neben dem Chefcoach ergab die Testung auch positive Befunde bei Angreifer Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross. Alle drei wurden unverzüglich in Quarantäne geschickt. Diese muss Thioune zum Glück nicht in dem Hotelzimmer verbringen, in dem er in Düsseldorf immer noch wohnt. Die Corona-Verordnung gestattet es, dass das eigene Auto nach einem positiven Test als „zu Hause“ angesehen wird – und so machte sich der 47-Jährige am Montagfrüh gleich nach dem Test auf den Weg in sein Haus nach Osnabrück.

Die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz haben die Co-Trainer Manfred Stefes und Jan Hoepner schon einmal übernommen. Nach dem freien Dienstag werden sie es dann weiterhin tun, inklusive der Betreuung des Teams bei der Partie in Paderborn am Samstag (13.30 Uhr) – bis dahin kann Thioune selbst bei optimalem Verlauf nicht freigetestet sein.

„Erst einmal werden wir am Mittwoch natürlich alle noch einmal testen, ob auch niemand hinzugekommen ist“, berichtet Sportvorstand Klaus Allofs. „Eigentlich hatten wir am Montag damit gerechnet, das wäre durchaus zu erwarten gewesen. Wie es am Mittwoch aussieht und ob dann gar die Austragung unseres Spiels beim SC Paderborn gefährdet sein könnte, ist aktuell schwer einzuschätzen.“

Fortuna prüft inzwischen, inwieweit ein Mitwirken Thiounes mit Hilfe der Technik möglich ist. „Heutzutage gibt es da ja einige Möglichkeiten, wie er in Kontakt mit der Mannschaft bleiben kann“, sagt Sportdirektor Christian Weber. „Da werden wir uns schnell schlaumachen. Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Daniel das gut übersteht.“ Allofs ergänzt: „Daniel wird mit unserem Videoscout Philipp Grobelny absprechen, wie er zum Beispiel über Teams an der Mannschaftssitzung teilnehmen kann.“ Virtuelles Coaching also statt direkter Ansprache auf dem Platz – sehr bitter für Fortuna, da es nicht zuletzt Thiounes Ansprache war, die aus den Spielern viel herauskitzelte.

Allofs ist es allerdings sehr wichtig, dass der Erfolg mit dem neuen Chefcoach nicht ausschließlich auf dessen Auftreten zurückzuführen sei. „Es ist nicht nur, dass Daniel ein Menschenfänger ist“, erklärt er. „Es ist auch inhaltlich. Aber klar: Wenn man vorher einen Typus Trainer hat und dann etwas Neues macht, dann ist es ideal, wenn der Typus anders gelagert ist.“

Entscheidend sei zudem, dass wichtige Spieler endlich wieder zur Verfügung stünden. „Unsere Abwehr hat sich ja nicht allein durch Jordy de Wijs verbessert“, betont der Sportvorstand. „Da ist ja auch die Rückkehr von Andre Hoffmann. Mit seiner Art zu spielen, aber auch als Führungspersönlichkeit. Diese Leadership gerade in schwierigen Situationen ist uns ja lange abgegangen. Das macht auch die anderen besser.“ Die neue Sicherheit sei ein wichtiger Schritt nach vorn.