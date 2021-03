Versteigerung für guten Zweck : So gefragt ist ein Osterei von Fortunas Hennings

So gefragt ist ein Osterei von Fortunas Hennings

Update Düsseldorf Gemeinsam mit einigen anderen Prominenten hat der Fortuna-Stürmer für den Verein Nestwärme, der schwerkranke und behinderte Kinder unterstützt, Ostereier bemalt und signiert. Hennings’ Exemplar liegt dabei in der Gunst der Beobachter sehr weit vorn.

Wer hätte gedacht, dass in Rouwen Hennings künstlerische Talente schlummern? Okay, es gehört natürlich eine Menge Kunstfertigkeit dazu, den Ball ins Netz des Gegners zu befördern, und diese Art Talent hat der Fortuna-Stürmer in den vergangenen Jahren hinreichend unter Beweis gestellt. Aber der 33-Jährige kann auch malen – und mit dieser Kunst sammelt er nun für einen guten Zweck einen sehr beachtlichen Betrag.