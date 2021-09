Am Samstag gegen Paderborn : So fühlt sich Raphael Wolf vor seinem Comeback

Düsseldorf Fortunas Torhüter sieht seinem Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn bestens gelaunt entgegen. Was Wolf vor seinem ersten Ligaspiel nach fast zehn Monaten Pause denkt und fühlt und welche Erwartungen er an das Spiel knüpft.

Raphael Wolf hat lange auf diesen Moment warten müssen. 273 Tage, um genau zu sein. Am 16. Dezember 2020 absolvierte der Torhüter sein bislang letztes Punktspiel für Fortuna, zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Seinerzeit war Florian Kastenmeier rotgesperrt – wie nun auch am Samstag, wenn der SC Paderborn sich um 13.30 Uhr in der Arena vorstellt. Ob es diesmal mehr wird als nur eine Partie als Stellvertreter? Viel wird darüber spekuliert, doch Wolf möchte darauf gar nicht erst einsteigen.

„Ich freue mich auf dieses Spiel und möchte maximalen Erfolg mit Fortuna haben“, erklärt der 33-Jährige. „Ich bin fit, mir geht’s super. Ich denke, das hat man auch gesehen in den vergangenen Monaten. Natürlich will ich spielen. Darüber hinaus möchte ich gar nicht viele Gedanken dranhängen.“ Offizielle Sprachregelung ist: Gegen Paderborn spielt Raphael Wolf, alles Weitere sehen wir später. Und an diese Regelung hält sich auch der erfahrene Keeper.

Seine Körpersprache während des Trainings zeigt dafür eindeutig, wie sehr er der Partie entgegenfiebert. Und sich dabei dennoch seine glänzende Laune bewahrt, für die er spätestens bekannt ist, seit er die schwere gesundheitliche Krise 2018/19 überstanden hat. Wer eine solche Krankheit hinter sich hat, die den Gleichgewichtssinn nahezu vollständig ruiniert hatte, und sich ins normale Leben zurückkämpfen musste – der lässt sich durch ein paar Monate auf der Ersatzbank bestimmt nicht mehr umwerfen.

Und so gibt es im Mittwochtraining trotz kübelweise herabfallendem Regen auch die gewohnten Wolf-Scherze. Als die drei Keeper in einer kurzen Trainingspause an den Medienvertretern vorbeikommen, ruft Wolf einem Journalisten zu: „Kann ich mal deinen Regenschirm haben?“ Es wäre sicher interessant gewesen, den Fortgang der Übung mit einem Torhüter mit Schirm in der Hand beobachten zu können.

Statt dessen arbeitete Wolf vollkommen fokussiert weiter; er will seine Chance wahrnehmen, ohne große Worte darüber zu verlieren. Lieber spricht er über den Gegner, von dem er einiges erwartet. „Paderborn hat viel Selbstvertrauen und spielt sehr gut. das wird ein heißes Spiel“, sagt er. „Wir müssen voll dagegenhalten. Natürlich freue ich mich, wenn ein paar Schüsse auf mein Tor kommen und ich die dann wegfische. Aber es ist auch okay, wenn wir ein, zwei Tore schießen und ich stehe hinten und juble einfach nur. Das würde ich auch unterschreiben.“

Wolf denkt da ganz pragmatisch. So wie er es auch am vergangenen Samstag getan hat, als er nach Kastenmeiers Platzverweis den Sieg festhalten musste. „Ingolstadt war kein einfaches Spiel. Es war gut und wichtig, am Ende drei Punkte mitzunehmen. Wir wissen selber, wie schwer es ist, die unangenehmen und komplizierten Spiele gegen die vermeintlich Schwächeren zu gewinnen.“

