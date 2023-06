Rekordsieger von 1963 feiern Jubiläum Entscheidung gegen Fortuna fiel auf der Toilette

Ein wenig Bier, so gibt Wolfgang Egen zu, sei schon geflossen. Aber das hatten sich die Helden von damals auch redlich verdient. 39:0 hatte Fortunas A-Jugend am 6. Juni 1963 den Nachwuchs von Jugend Eller geschlagen – in einem Meisterschaftsspiel, versteht sich, nicht in einem Hobbykick auf der Rheinwiese. Bis heute ist das der höchste Pflichtspielsieg der Vereinsgeschichte, betonen die Sieger von einst, und Egen, der seinerzeit acht Treffer beisteuerte, ergänzt: „Selbst auf Bundesbene haben wir trotz intensiver Recherche nichts Höheres finden können.“