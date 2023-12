Drei Finger in die Luft So erklärt Fortuna-Torjäger Vincent Vermeij seinen Jubel

Düsseldorf · Wenn der Niederländer einen Treffer erzielt, ist das Prozedere immer dasselbe: Er hält drei Finger nach oben. In den letzten Wochen des Jahres ziemlich oft, weil sich der 29-Jährige in einen Rausch geknipst hat. Was hinter der Geste steckt.

25.12.2023 , 07:02 Uhr

