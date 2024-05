Taktik, Elfmeterschützen, Appelkamp So erklärt Fortuna-Trainer Thioune seine Entscheidungen beim Drama gegen Bochum

Wer Daniel Thioune schon ein bisschen länger kennt und etwas genauer beobachtet, merkt schnell, wie sehr der Trainer von Fortuna den Umgang mit Sprache und passender Metaphorik beherrscht. So hat er vor dem DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen einst davon gesprochen, nach erledigten Zweitliga-Hausaufgaben eine aufgeräumte Wohnung zu verlassen, die Highlight-Partie beim späteren Deutschen Meister zu bestreiten und unabhängig vom Ergebnis wieder in jene bei bester Ordnung befindlichen vier Wände zurückzukehren. Zwei Tage nach dem 5:6 im Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum bedient sich Thioune dieses sprachlichen Bilds nun erneut, doch diesmal ist alles anders.