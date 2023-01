„Nicht geplant, aber geil“ So erklärt Fortunas Appelkamp seinen Siegtreffer gegen Magdeburg

Dann brach jedoch die 84. Minute an, und plötzlich rückten all die ausgelassenen Gelegenheiten in den Hintergrund. Shinta Appelkamp holte nach einem geschickten Pass von Rouwen Hennings an der Strafraumkante zum Schuss aus und prügelte die Kugel zum 3:2-Siegtreffer in den Winkel. Nicht irgendwie, sondern sehr sehenswert. „Rouwen spielt mir den Ball super durch und ich wusste, dass ich nicht viele Möglichkeiten habe“, sagte Appelkamp. Deshalb entschied er sich für die trivialste, aber nicht unbedingt leichteste: „Einfach nur draufhauen mit links. Dass der Ball so reingeht, war nicht geplant, aber natürlich geil.“