St. Pauli wollte einen Elfmeter Das sagt Schiedsrichter Jöllenbeck zu Aufreger-Szene von Fortuna

In der 38. Spielminute brachte Elias Saad den Ball scharf in den Düsseldorfer Strafraum. Andre Hoffmann warf sich in die Schussbahn – und bekam das Spielgerät an den Arm. Strafstoß? Das Publikum schrie laut auf. Wilde Proteste in Richtung Jöllenbeck. Doch der Pfiff blieb aus. Und auch diesmal lag er vollkommen richtig.