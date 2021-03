Fortunas Stürmer wirkt resigniert : So erklärt Hennings seine vergebene Riesenchance

So erklärt Hennings seine vergebene Riesenchance

Düsseldorf Fortunas Stürmer Rouwen Hennings hätte Fortuna gegen den VfL Bochum kurz nach Wiederanpfiff durch einen Treffer zurück ins Spiel bringen können. Doch er scheiterte kläglich. Nach der Partie erklärte er, wie es zu seinem Fehlschuss kam.

Diese Szene hätte dem Spiel noch einmal eine entscheidende Wendung geben können. In der 52. Minute landete per Zufall der Ball im VfL-Strafraum vor den Füßen von Rouwen Hennings. Doch Fortunas Torjäger schoss aus sieben Metern deutlich drüber. Es hätte der Anschlusstreffer sein müssen. Hennings hätte mit einem Treffer auf 1:2 verkürzt. Und Fortuna damit zurück in die Partie bringen können. Doch er scheiterte kläglich.