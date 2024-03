Schiedsrichter musste schlichten So erklärt Nicolas Gavory seinen kleinen Disput mit Christos Tzolis

Eigentlich, so erzählte Nicolas Gavory nach der Trainingseinheit am Dienstagvormittag, verstehe er sich ausgesprochen gut mit Christos Tzolis. „Wir haben“, sagte der Franzose, „eine gute Verbindung, sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Was sicherlich von großem Vorteil ist, weil Gavory und Tzolis inzwischen schon seit mehreren Wochen das Gespann auf der linken Außenbahn von Fortuna bilden. Doch jedes noch so gute Verhältnis erfährt irgendwann mal eine Belastungsprobe.