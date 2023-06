Sportvorstand meldet sich zu Wort So erklärt Allofs die Transferpolitik von Fortuna

Düsseldorf · In den vergangenen Tagen ist viel über die Arbeit von Klaus Allofs gesprochen worden. Hätte der Sportvorstand schon auf dem Transfermarkt aktiv sein müssen? Was der 66-Jährige zur Kritik an seiner Person sagt. Was er ankündigt. Was er zum Verhältnis zu Daniel Thioune sagt.

06.06.2023, 07:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 60 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Die Konkurrenz hat zum Teil schon mächtig aufgerüstet. Bei Fortuna dagegen ist bislang in Sachen Zugänge für die kommende Saison in der Zweiten Liga noch nichts passiert. Deshalb ist im Umfeld bereits leichte Unruhe aufgekommen. Verschlafen die Düsseldorfer die besten Schnäppchen? Bleibt am Ende nur noch Personal von der Resterampe übrig? Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben