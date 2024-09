Nach drei Wechseln am Deadline Day So erklärt Sportboss Allofs die Transferpolitik von Fortuna

Es ist schon spät geworden an einem durchaus denkwürdigen Abend in der Stockumer Arena. So oft gab es das in der Geschichte des Vereins nicht, dass am Abend eines Heimspiels das Transferfenster schloss. Ein paar besonders lustige Zeitgenossen hatten vor der Partie von Fortuna gegen Hannover 96 gewitzelt, ob Nicolas Gavory möglicherweise nur eine Hälfte spielen würde, wenn er kurz vor Toresschluss verkauft worden wäre. Die zweite Hälfte hätte er dann nicht mitmachen dürfen, der Hammer für Wechselaktivitäten war exakt um 20 Uhr gefallen.