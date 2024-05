Top-Torjäger fest verpflichtet So erklärt Fortuna-Sportvorstand Allofs den Millionen-Deal um Christos Tzolis

Mitten in der großen Trauer über den verpassten Bundesliga-Aufstieg hatte es rund um Fortuna in den vergangenen Tagen im Grunde nur eine wichtige Frage gegeben: Ziehen die Düsseldorfer trotz des Scheiterns in der Relegation ihre Kaufoption für Christos Tzolis und verpflichteten den von Norwich City ausgeliehenen Zweitliga-Torschützenkönig fest? Kostenpflichtiger Inhalt Am Donnerstag lieferte der Klub nun die überraschend eindeutige Antwort und schlug tatsächlich zu, nachdem der Aufsichtsrat die Pläne des Vorstands gebilligt hatte.