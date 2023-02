„Nervt schon ein bisschen“ So erklärt Fortunas Kastenmeier sein kurioses Eigentor

Im ersten Moment hatte es so ausgesehen, als sei Florian Kastenmeier noch einmal mit dem Schrecken aus einer brenzligen Situation herausgekommen. Schiedsrichterassistent Fabian Maibaum hatte anfangs schließlich angedeutet, dass der Ball in den Händen von Fortunas Torhüter wohl nicht komplett hinter der Linie gelandet war. Und so lief die Partie gegen Eintracht Braunschweig zunächst weiter. Doch die Korrektur aus Köln kam wenig später – wenn auch erst, als die Szene, die zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Niedersachen führte, beinahe schon wieder in Vergessenheit geraten war.