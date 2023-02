Bei 1:2-Pleite in Fürth So erklärt Fortuna-Kapitän Hoffmann die Blackouts der Defensive

Trainer Daniel Thioune fand dafür ungewöhnlich harte Worte. „Wenn man auswärts etwas holen will, dann darf man sicherlich nicht so verteidigen wie beim ersten Gegentor“, sagte der 48-Jährige. „Auch wenn die Qualität des Kopfballs von Ragnar Ache beim 1:0 sehr hoch war: Wenn ein Stürmer so frei zum Kopfball kommt, dann hat man nicht ganz so ordentlich verteidigt. Und in der zweiten Halbzeit war es dann beim 2:0 so, dass Ache völlig blank in der Box stand. Das darf man sich nicht erlauben in einem Auswärtsspiel.“