„Es hat direkt Klick gemacht“ So erklärt Fortuna-Juwel Isak Johannesson den Erfolg der „Young Guns“

„Es lief besser, als ich es mir je hätte erträumen können“, betont der 20-Jährige. Und wer ihn so beim Spielen zusieht, versteht auch, warum. Denn Johannesson ist ein Schlüsselspieler für den Erfolg der Rheinländer. Mit seiner Passqualität bereichert er das Aufbau- und Offensivspiel, ist zudem extrem spielintelligent, auch wenn er beim 0:1 in Hamburg – wie einige seiner Kollegen – in den entscheidenden Momenten ein wenig durchhing. Der Mittelfeldspieler hat immer schon das nächste Zuspiel im Kopf, wenn er den Ball bekommt, kann sich dadurch immer wieder aus Pressing-Situationen lösen oder einen schnellen Angriff einleiten.