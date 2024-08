„Nicht der Bad Boy“ So erklärt Fortunas Trainer Thioune seine Gelbe Karte

Daniel Thioune ist in der Regel ein ruhiger Zeitgenosse. Fortunas Trainer wirkt immer aufgeräumt, besonnen und hat hin und wieder mal einen lockeren Spruch auf den Lippen. Doch ganz so locker zeigte sich der 50-Jährige im jüngsten Heimspiel nicht. Letztlich ordnete er seine Aufregung über eine Entscheidung des Schiedsrichters als „äußerst unglücklich in dem Zusammenhang“ ein. Sein kurzer emotionaler Ausbruch hatte Konsequenzen, mit denen sich der Coach in der Nachbetrachtung selbst auf die Schippe nahm.