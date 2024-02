„In dem Moment einfach total leer“ Mit diesen emotionalen Worten spricht Fortuna-Keeper über Mega-Patzer

Düsseldorf · Er hätte sich wegducken können – doch Florian Kastenmeier hat sich nach seinem Bock gegen den Karlsruher SC nicht versteckt, sondern tiefe Einblicke in sein Seelenleben gewährt. Wie er selbst den Fehlgriff wahrgenommen hat. Wie er an sich arbeiten will. Was er zur Unterstützung des Fans sagt.

18.02.2024 , 01:20 Uhr

32 Bilder „2:2 zu wenig für uns“ - Das sagen die Fortuna-Profis 32 Bilder Foto: dpa/Uli Deck

Von Gianni Costa Chefreporter Sport