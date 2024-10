Verwirrung in der Arena So erklärt Fortuna das Ticket-Durcheinander beim Gratis-Spiel gegen HSV

An diesem Mittag waren in der Arena irgendwann verwirrende Szenen zu beobachten, schon gut 20 Minuten in der Partie zwischen Düsseldorf und dem Hamburger SV waren gespielt. Ein Tor war zu diesem Zeitpunkt bereits für die Norddeutschen gefallen – doch einige Zuschauer waren da immer noch ziemlich verzweifelt auf der Suche nach einem Sitzplatz.