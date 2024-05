Massives Aufgebot gegen Bochum So erklärt die Polizei ihren Einsatz beim Relegations-Drama von Fortuna

Exklusiv | Düsseldorf · Am Ende war auf der einen Seite pure Freude, auf der anderen Seite pure Leere. Was es in der Arena nach dem Ende des Relegations-Drama zwischen Fortuna und dem VfL Bochum nicht gegeben hat: übermäßige Aggressionen. Die Polizei zeigte dennoch Präsenz mit einem Großaufgebot.

30.05.2024 , 07:03 Uhr