Quarshie für de Wijs auf Schalke So erklärt Fortuna-Trainer Thioune seinen gefährlichen Wechsel

Alles außer der Erfahrung, in einem solchen Hexenkessel wie der Arena auf Schalke kühlen Kopf zu bewahren. Und wäre die nicht in diesem Fall doch gefragter gewesen? Thioune weicht dieser Frage nicht aus. „Dass Andre ein unfassbar wichtiger Faktor für mein Team ist, steht außer Frage. Wie er die Jungs in der Halbzeit nimmt, in der Kabine nimmt! Er hat aktuell nicht die Platzzeit, das muss er respektieren, und das tut er auch. Ob er es auch akzeptiert? Das würde mir auch schwerfallen in seiner Position“, sagt der Coach.