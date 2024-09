Im Derby gegen Köln außer sich So erklärt Fortuna-Kapitän Hoffmann seinen Ausraster nach dem 1:2

Der Ärger des Innenverteidigers richtete sich deshalb vornehmlich gegen Emmanuel Iyoha, Matthias Zimmermann und wahrscheinlich selbst gegen seinen Nebenmann Tim Oberdorf, die in mehreren Situationen keine gute Figur gemacht hatten. Am Ende konnte Hoffmann immerhin relativ entspannt darüber reden, weil Jona Niemiec in der letzten Minute den viel umjubelten und nicht unbedingt verdienten 2:2-Ausgleich erzielt hatte. „Es gab vorher schon zwei Situationen, in denen uns Köln genau über dieselbe Seite erwischt, in denen wir ins offene Messer laufen und in denen wir den Konter nicht gut absichern“, erläuterte der 31-Jährige.