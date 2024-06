Was aus den Abgängen wurde So bitter verlief bislang der Karriereabend von Ex-Fortune Hennings

Im vergangenen November gastierte der MSV Duisburg in Sandhausen, und Hennings durfte seine Mannschaft, wie in den vorherigen Partien, als Kapitän aufs Feld führen. Die Kurpfälzer hatten soeben eine gegnerische Ecke in einen Konter umgewandelt, und der langjährige Düsseldorfer zog auf der linken Seite zum Sprint an, doch seine Wadenmuskulatur setzte dem Ganzen ein jähes Ende. Der Stürmer ging, ohne Einwirken eines Duisburgers, zu Boden und musste bereits in der 21. Minute den Platz verlassen. Die anschließende Diagnose hielt für Hennings nicht nur einen Muskelfaserriss bereit, sondern auch eine lange Ausfallzeit.