Premiere für die Trainerlegende So emotional wird das Wiedersehen mit Fortuna für Friedhelm Funkel

Kaiserslautern/Düsseldorf · Zum ersten Mal seit seinem unerfreulichen Abschied aus Düsseldorf im Januar 2020 trifft der gebürtige Neusser am Karsamstag mit einer gegnerischen Mannschaft auf seine alte Liebe Fortuna. Warum Lauterns Coach sein Gegenüber Daniel Thioune so sehr schätzt. Was sein großer Traum ist.

28.03.2024 , 07:02 Uhr

Link zur Paywall Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten 56 Bilder Foto: Frederic Scheidemann