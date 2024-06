Er hat schon einen Plan für die Zukunft So emotional verkündet Ex-Fortuna-Profi Ginczek sein Karriereende

Daniel Ginczek hatte in Düsseldorf nie einen leichten Stand, was gleich an einer Reihe verschiedener Faktoren lag. Erstens begleitete ihn eine enorme Verletzungsanfälligkeit, zweitens war er der nicht unumstrittene Top-Verdiener in den Reihen von Fortuna, und drittens lasteten (zu) große Erwartungen auf den Schultern des gebürtigen Arnsbergers. In der Summe führten all diese Umstände dazu, dass Ginczek für viele Fans der Rheinländer über einen langen Zeitraum stets als Sündenbock herhalten musste.