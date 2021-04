Fortunas Flügelspieler : So emotional reagiert Peterson auf die Paderborn-Pleite

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder Das ist Kristoffer Peterson von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Bei der 1:2-Niederlage von Fortuna beim SC Paderborn war Kristoffer Peterson einer der besten Spieler auf dem Feld. Trainer Uwe Rösler monierte, dass auf der linken Seite die Stabilität gefehlt habe. Wie der Schwede sich fühlt und welche Hoffnung er jetzt hat.

Kristoffer Peterson ist einer dieser Charaktere, die man sich in einem Team wünscht. Er ist fast immer für einen Spaß zu haben und ist, obwohl erst seit dem vergangenen Sommer im Verein, bereits jetzt bestens integriert. Der Sportler Peterson kommt auch immer besser in der Zweiten Liga an. Fortunas Flügelstürmer hat sich in seiner Spielanlage deutlich verbessert.

Bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn war er einer der besten Spieler auf dem Feld. In der 53. Minute hatte er sogar einen Treffer erzielt – das Tor war indes vom Schiedsrichter wieder einkassiert worden. Peterson wirkte trotzdem bemüht, auch wenn man ihm, wie vielen anderen im Team, die Belastungen der vergangenen Tage angemerkt hatte. Und dennoch biss er auf die Zähne und holte raus, was möglich war.

In der 65. Minute wurde er aus dem Spiel genommen – eine Minute nachdem Fortuna in Führung gegangen war. Nach der Auswechslung von Leonardo Koutris und dem Schweden sind beide Gegentreffer gefallen. Daraus muss man keinen kausalen Zusammenhang ziehen, sehr sicher ist aber dadurch das Gegenteil eingetreten, was Trainer Uwe Rösler eigentlich wollte: Stabilität hineinzubekommen. Rösler erklärte: „Wir haben aus meiner Sicht auf der linken Seite Probleme bekommen. Leonardo Koutris – drittes Spiel in sieben Tagen – war sehr lange weg nach einem Kreuzbandriss. Unsere linke Seite konnte nicht stabilisiert werden.“ Nicht explizit gesagt, aber mit gemeint, dürfte er auch Peterson haben.

Foto: dpa/Marius Becker 35 Bilder Diese Noten haben wir den Fortunen gegeben

Nun hat sich Peterson in einem sehr emotionalen Post bei „Instagram“ zu Wort gemeldet. Der zweifache Familienvater schreibt: „Heute war ein schmerzhafter Tag, der mich sehr geärgert hat. Mein Tor wurde durch den VAR zurückgenommen und wir waren 30 Minuten davon entfernt, eine perfekte Woche zu haben. Fußball ist voll von Höhen und Tiefen. Und heute war wirklich ein Tiefpunkt nach dem Spiel. Aber Hoffnung ist das Letzte, was unsere Körper verlässt und wir als Team werden bis zur letzten Sekunde der Saison kämpfen. Wir gehen weiter zusammen.“