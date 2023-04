In seine Zeit als Fortuna-Trainer So drastisch ordnet Thioune das Nürnberg-Spiel ein

Außerdem zog der 48-Jährige bereits zu diesem Zeitpunkt eine Lehre für die kommende Saison. „Wir brauchen mehr Konstanz und Widerstandsfähigkeit in den Momenten, in denen Mannschaften auf uns treffen, die ein bisschen gieriger sind“, sagte er. „So ähnlich war es ja beim Vortrag in Fürth und in Paderborn, wo schon Parallelen zu erkennen sind.“ Zur Erinnerung: Auch bei den „Kleeblättern“ und in Ostwestfalen war Fortuna vollständig aus der Spur geraten. Thioune betonte: „Das darf bei einer Mannschaft, die andere Ansprüche hat, nicht so häufig vorkommen wie bei uns in der Rückrunde.“