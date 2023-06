Wirtschaftlicher Einbruch So dramatisch sind die Marktwerte zweier Fortuna-Profis abgestürzt

Doch selbst wenn man diese Einschränkung berücksichtigt, spiegelt der so errechnete Marktwert eines Spielers ziemlich gut wider, wie es um einen Profi bestellt, wie gefragt er gerade ist. Für zwei Spieler, die noch bis Ende des Monats bei Fortuna unter Vertrag stehen, gilt das in besonders negativem Maße. Zwar sind Nana Ampomah und Kwadwo Baah bereits verabschiedet und befassen sich in ihrem Urlaub längst mit kommenden Aufgaben bei anderen Vereinen – aktuell schlägt sich ihr geradezu abgestürzter Markwert noch in der Düsseldorfer Statistik nieder.