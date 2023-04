Das große Saisonziel So dicht hat Fortunas U23 den Klassenerhalt vor Augen

Düsseldorf · Den Verbleib in der Regionalliga hat die „Zwote“ vor dem Spiel gegen den Wuppertaler SV am Sonntag in der eigenen Hand, aber keinen Stürmer zur Verfügung. Vielleicht kann sie aber auch schon früher feiern. Was Trainer Nico Michaty sagt.

29.04.2023, 14:02 Uhr

12 Bilder Das sind Fortunas U23-Trainer seit 2004 12 Bilder Foto: Frederic Scheidemann