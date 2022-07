Gelingt der große Wurf? : So denkt Funkel über Fortuna-Trainer Thioune

Exklusiv Düsseldorf Nicht zu allen seinen Nachfolgern bei Fortuna hatte Trainer-Legende Friedhelm Funkel ein besonders gutes Verhältnis. Mit Uwe Rösler hat er bis heute kein Wort gesprochen. Christian Preußer hat er versucht zu unterstützen. Was er von Daniel Thioune hält und was er ihm zutraut.

Was Thioune in der Systemfrage bei Fortuna plant

Dreier- oder Viererkette : Was Thioune in der Systemfrage bei Fortuna plant

Nach-Nachfolger Christian Preußer hatte um ein Treffen mit Funkel gebeten, wollte sich Tipps geben lassen, wie man sich am besten im Umfeld der launischen Diva verhält. Doch er sprach dann auch an, dass ihm die sportliche Entwicklung arge Sorgen bereitete. Monate vor dem Absturz mit Preußer mahnte Funkel zur Vorsicht.

Nun also Daniel Thioune. Und was Funkel zu seinem Nach-Nach-Nachfolger? „Ein wirklich beeindruckender Typ. Ich habe unlängst mit ihm bei einer Trainertagung länger geredet. Er macht einen total aufgeräumten Eindruck“, sagt Funkel. „Er imponiert mir schon länger mit seiner Art zu coachen.“

Thioune habe die Stimmung in der Kabine wieder in den Griff bekommen. „Er nimmt die Jungs mit, sie haben alle ein gemeinsames Ziel“, sagt Funkel. „Es ist schwierig zu sagen, wo man am Ende steht. Es ist aber sicher, dass Fortuna eine große Rolle in der kommenden Saison spielen kann, wenn sich alles so weiterentwickelt. Daran habe ich gerade überhaupt keine Zweifel. Ich wünsche Daniel alles Glück dieser Welt.“