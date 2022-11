Mitgliederversammlung : So demonstrierte Fortuna Einheit und Zusammenhalt

Düsseldorf Der Düsseldorfer Zweitligist bringt 163 Minuten Mitgliederversammlung harmonisch hinter sich. Besonders viel Beifall ernten die Ultras für ihre Entschuldigung. Eine wichtige Personalentscheidung und eine Kampfansage prägen den Sonntag.

Es gab schon Mitgliederversammlungen in den 127 Jahren Vereinsgeschichte, auf denen ordentlich die Fetzen flogen. Die des Jahres 2022 gehörte nicht dazu. Nach 163 Minuten Sitzungsdauer durfte Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Björn Borgerding das Ende der Zusammenkunft verkünden, ohne dass ein Mitglied dem anderen zumindest verbal an den Kragen gegangen wäre.

Im Gegenteil: Es gab sogar eine bemerkenswerte Entschuldigung. Bastian Skalnik brachte sie vor, im Namen der Ultras Düsseldorf. „Es ist ein absolutes No-Go, was da am Freitag passiert ist“, sagte das UD-Mitglied mit Bezug auf die Szenen in der Nachspielzeit des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern am Freitag, als einige Fans in den Innenraum geklettert waren. Das gehöre nicht zum Selbstverständnis der Ultra-Fankultur: „Deshalb möchten wir uns bei Vorstand, Aufsichtsrat und Mannschaft in aller Form entschuldigen. Wir haben uns provozieren lassen und wissen, dass Grenzen überschritten wurden.“ Großer Beifall vom Podium kam als Reaktion, sogar Standing Ovations vieler Mitglieder.