Neue Publikation So brachte ein Hobby-Historiker seine Fortuna-Liebe zu Papier

Stephan Vogel hat zwei Dinge, die ihm neben seiner Familie ganz besonders am Herzen liegen: Ahnenforschung und Fortuna. Was lag also näher, als diese beiden Leidenschaften einmal zusammenzubringen? So ähnlich war die Ausgangslage, als sich der seit zwei Jahrzehnten in Stuttgart lebende Düsseldorfer erstmals gedanklich mit „Liebe kennt keine Liga“ befasst hat. Wer sich schon ein wenig länger mit dem Klub befasst, dem ist dieses Motto bestens vertraut – und deshalb hat Vogel sein gerade publiziertes Buch genau so betitelt.