Auffälliger Joker So bewertet Fortunas Trainer die Vorstellung von Jona Niemiec

Er hätte zum Spieler des Spiels werden können. Womöglich sogar der Saison – denn wer wollte jetzt schon mit Gewissheit sagen, wie der Kampf um den Relegationsplatz in der Zweiten Liga ausgegangen wäre, wenn Fortuna doch noch beim FC St. Pauli gewonnen und so den drittplatzierten Hamburger SV sehr stark unter Druck gesetzt hätte? Doch Jona Niemiec traf mit der allerersten Aktion nach seiner Einwechslung die Querlatte statt des Netzes, und so blieb es für die Düsseldorfer beim 0:0 am Millerntor. Zu wenig, um noch einmal entscheidend oben anzugreifen.