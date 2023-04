Aktien an beiden Gegentoren So bewertet Fortunas Trainer das Startelf-Comeback von de Wijs

Und er zog einen Vergleich zu vorangegangenen Partien, in denen es anders lief. „Das war ja in Paderborn so, und auch, wenn ich an das Hinspiel in Hamburg zurückdenke. Wo Laszlo Benes nach drei Minuten auf unser Tor knallt und wir total beeindruckt sind“, erinnerte sich der Coach, um dann wieder den Bogen zum Spiel von Freitagabend und der Leistung von de Wijs zu schlagen. „Jetzt war es so, dass uns ein 0:1 nicht beeindruckt hat, der Elfmeter auch nicht, aber der Nachschuss leider Gottes reinging. Und dass es Jordy dann auch nicht beeindruckt hat.“