Johannesson und Siebert in der Kritik So bewertet Fortuna-Trainer Thioune die Fehler vor dem Gegentor gegen Kiel

Im Grunde war es nur eine Szene, die letztlich Relevanz hatte, dafür aber gleich in besonderem Maße. Aus ihr resultierte nämlich der entscheidende Gegentreffer, der Fortuna am Sonntag gegen Holstein Kiel die bittere 0:1-Niederlage einbrachte. Weil sie ihren Rückstand trotz einer besseren zweiten Hälfte nicht mehr ausgleichen konnte. Deshalb kreiste auch Trainer Daniel Thioune in seiner Nachbetrachtung intensiv um den Moment nach etwas mehr als einer Viertelstunde.