Zwei Niederlagen in zwei Spielen So bewertet Fortuna-Trainer Thioune den letzten Platz beim Blitzturnier in Offenbach

In der Tat war es weder in der ersten noch in der zweiten Partie so, dass Fortuna die schlechtere Mannschaft gewesen wäre oder sich keine Tormöglichkeiten erarbeitet hätte. Doch unterm Strich war sie defensiv in den entscheidenden Momenten zu unaufmerksam, und offensiv ging ihr die finale Gefahr vor dem gegnerischen Kasten deutlich ab. Gut, dass Fortuna trotz der jüngst finalisierten Leihe von Mittelstürmer Dzenan Pejcinovic in vorderster Front weiter nachlegen will – sie muss es auch.