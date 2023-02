Bei Fortunas Niederlage So beurteilen Chefs und Kollegen Niemiec‘ Startelf-Debüt

Der Plan ging allerdings nur in den ersten Minuten wirklich auf, als Niemiec‘ Sprints die Fürther gleich zweimal schwer in Verlegenheit brachten; es kam jedoch nicht zu einem gefährlichen Abschluss. Später ging dann auch der Youngster ein wenig unter. Zwar bot Niemiec sich immer wieder an, wurde aber nicht mehr so in Szene gesetzt, wie er das für sein Spiel benötigt.