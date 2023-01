Vor dem Rückrundenstart So bereit ist Fortuna schon für den Aufstieg

Im Trainingslager in Marbella war die Stimmung gut. Wenige Tage später wurde durch die Erkältungswelle im Kader wieder alles durcheinandergemischt. So wird es auch darauf ankommen, wie stabil das Team durch die restliche Saison bis Ende Mai kommt. Bleibt man weitestgehend von Verletzungen verschont, ist vieles möglich. Am Ende gehört so oder so eine gehörige Portion Glück dazu. Grundsätzlich ist es dem Kader in jedem Fall zuzutrauen. Es könnte am Ende auf Kleinigkeiten ankommen. Aber wenn sich Fortuna endlich mal in den Flow spielt – dann auf jeden Fall.