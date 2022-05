Saisonfinale am Sonntag : So bereitet Thioune Fortuna auf St. Pauli vor

So bereitet Thioune Fortuna auf St. Pauli vor

Saisonfinale am Sonntag

Düsseldorf Der Düsseldorfer Trainer ist heiß darauf, seine Erfolgsserie von zwölf Spielen ohne Niederlage auch über den letzten Spieltag hinaus auszudehnen. Die Vorbereitung auf die Partie beim FC St. Pauli verläuft daher sehr intensiv. So stellt Thioune seine Truppe auf das Saisonfinale ein.

In Sachen Technik muss Daniel Thioune noch üben. Nicht am Ball, versteht sich – da beherrscht der frühere Profi sein Geschäft immer noch und kann seinen Schützlingen bei Fortuna nach wie vor einiges zeigen. Problematisch wurde es jedoch, als der Cheftrainer beim Mittwochtraining mit einer Schautafel demonstrieren wollte, wie er sich die nächste Übung vorstellt. Das Gestell, ähnlich der Staffelei eines Malers, fiel in sich zusammen, und mancher Profi musste angesichts der Wiederaufbau-Bemühungen Thiounes mit einem Lächeln kämpfen.