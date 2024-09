Was erwartet die Fans? So bereiten sich die Polizei und Fortuna auf das Derby gegen Köln vor

Man muss sich im Moment schon mit ziemlich argen Scheuklappen durch das Stadtgebiet bewegen, sollte man noch nicht mitbekommen haben, dass in Düsseldorf am Wochenende ein ganz besonderes Fußball-Spiel stattfindet. Zweitligist Fortuna empfängt den 1. FC Köln (Samstag, 13 Uhr, Arena) zum großen Derby, dem ersten seit mehr als vier Jahren. An etlichen Brücken hängen Spruchbänder, zum Beispiel mit der Aufschrift: „Nr. 1 am Rhein – Fortuna!!“ Und an fast jeden zweiten Stromkasten haben die Ultras ein Plakat mit dem Fan-Treffpunkt angebracht.