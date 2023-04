Spanischer Welt- und Europameister darunter So begeistert sind aktive Fußballprofis von Fortunas Ticket-Revolution

Ohnehin wirkt der 30-Jährige ziemlich begeistert von den Plänen des Klubs. „Der Vorstand hat da etwas auf die Beine gestellt, was richtig Strahlkraft hat“, lobt er. „Was der Verein in den letzten Tagen an Resonanz bekommen hat, war schon erstaunlich.“ Zur Erinnerung: Fortuna dominierte am Mittwoch nicht nur die deutschlandweiten Schlagzeilen, sondern schaffte es mit ihrem Vorhaben auch in große europäische Sportmedien wie die spanische „Marca“ oder die italienische „La Gazzetta dello Sport“. Selbst in Brasilien kam die Nachricht an.