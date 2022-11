Vier Spiele, vier Siege : So beeindruckend ist die Auswärtsserie von Fortunas U23 in Wuppertal

Foto: RP/Christof Wolff 29 Bilder Das ist der Kader von Fortunas U23 für die Saison 2022/23

Düsseldorf Vier Mal hat die „Zwote“ in den vergangenen vier Jahren beim Wuppertaler SV gespielt – jedes Mal ist sie als Gewinner vom Platz gegangen. Was diese Serie vor der nächsten Auswärtsfahrt ins Bergische Land am Samstag bedeutet und wie alle anderen zurückliegenden Duelle ausgegangen sind.

Derart wohl wie im Stadion am Zoo haben sich Fortunas Regionalliga-Fußballer in der Vergangenheit vermutlich an keinem anderen Ort gefühlt. Jedes ihrer zurückliegenden Auswärtsspiele beim Wuppertaler SV gewann die „Zwote“ – und zwar stets verdient. Am Samstag (14 Uhr) reist die Mannschaft von Trainer Nico Michaty wieder ins Bergische Land, um ihre beeindruckende Serie auszubauen. Vorher blicken wir auf alle sieben vergangenen Partien; und damit auch auf jene, die auf heimischer Scholle stattfanden.

13. April 2022: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:2. Der etwas überraschende Erfolg im Frühjahr war ein Meilenstein auf dem Weg zum Klassenerhalt und fraglos das sportliche Highlight einer ansonsten eher ernüchternden Rückrunde. Nachdem sich Davor Lovren früh in der Partie einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, passierte bis in die Schlussphase hinein relativ wenig. Dann aber erzielte Patrick Sussek, der inzwischen beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost spielt, nach einer Flanke von Tim Köther die Führung und bereitete anschließend das zweite Tor durch Marcel Mansfeld vor.

15. September 2021: Fortuna II – Wuppertaler SV 1:2. Einen der wenigen ergebnistechnischen Durchhänger gegen Wuppertal erlaubte sich die „Zwote“ im Hinspiel der vergangenen Saison. Allerdings war der ehemalige Bundesligist an diesem Tag auch schlicht zu stark. Ex-Fortune Kevin Hagemann und Roman Prokoph trafen für den WSV, Lex-Tyger Lobinger erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

30. April 2021: Fortuna II – Wuppertaler SV 4:2. Dieses Aufeinandertreffen war für die Rot-Weißen keines wie jedes andere: Erst kurz zuvor hatte die für das gesamte Team angeordnete zweiwöchige Corona-Quarantäne geendet. Fünf Trainingstage später wirbelte die „Zwote“ den Wuppertaler SV dann nach allen Regeln der Kunst auseinander und führte nach einer halben Stunde durch Tore von Lovren, Steffen Meuer und Tim Oberdorf schon mit 3:0. Köther, der an diesem denkwürdigen Freitagabend erstmals als Linksaußen zum Einsatz kam und auf dieser Position später durchstartete, steuerte den vierten Treffer bei. Torwart Anton Mitryushkin parierte einen Foulelfmeter.

16. September 2020: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:3. Aus den ersten sechs Saisonspielen holte die Michaty-Elf seinerzeit 14 Punkte; drei davon im Stadion am Zoo. Schon nach sechs Minuten lag sie durch ein Strafstoßtor von Hagemann in Führung, Boris Tomiak und Timo Bornemann bauten das Resultat standesgemäß aus.

30. November 2019: Wuppertaler SV – Fortuna II 0:3. Es war der große Tag von Fortunas damaligen Jungprofis Kelvin Ofori und Aymen Barkok. Völlig ungehemmt fegte das Duo in Wuppertal über den Platz und drückte dem Geschehen seinen Stempel auf. Barkok legte zunächst Oforis Führungstor auf und erzielte das 2:0 selbst. Der dritte Treffer ging indes auf das Konto von Shinta Appelkamp.

20. April 2019: Fortuna II – Wuppertaler SV 0:3. An diesen Tag wird sich vor allem Torwart Justin Möllering nur ungern zurückerinnern. Der damals 17-Jährige begünstigte den Führungstreffer der Wuppertaler mit einem folgenschweren Fehler und leitete die Niederlage ein. Doch es kam für ihn noch schlimmer: In der Folge schmetterten die WSV-Fans minutenlang einen Schmähgesang nach dem anderen gegen Möllering, der mittlerweile das Tor des Landesligisten FC Büderich hütet.