Mitarbeit an Chronik : So bedankt sich Fortuna bei engagierten Fans

Düsseldorf Der Vorstand des Zweitliga-Klubs lud die Mitarbeiter der Geschichts-AG des Vereins zu einem italienischen Abend ein. Anlass: Deren Engagement bei der Erstellung der zweibändigen und mehr als 1000 Seiten starken Vereinschronik zum 125-jährigen Bestehen.

Lange Zeit hatte die Pandemie dem Treffen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch vergessen hatte die Vereinsführung die geschichtstreuen Ehrenamtler des Düsseldorfer Turn- und Sportvereins „Fortuna“ von 1895 nicht. Im Herzen Düsseldorfs, direkt am Hofgarten, ließ es sich der komplette Vorstand mit Thomas Röttgermann, Klaus Allofs , Christian Koke und Uwe Klein nicht nehmen, sich für die einzigartige Aufarbeitung der Fortuna-Geschichte in der zweibändigen Vereinschronik zu bedanken.

In lockerer Atmosphäre zeigte der Vorstand Fannähe, und bei italienischen Spezialitäten wurden die Fortuna-Offiziellen mit so mancher geschichtsträchtigen Anekdote gefüttert. Die Verantwortlichen revanchierten sich mit offenen Gesprächen. Allerdings ließ Uwe Klein sein Smartphone nicht aus den Augen, schließlich hat der Sportvorstand eines Profi-Fußballklubs nie so wirklich Feierabend. Mehr als drei Stunden lang wurde gegessen, gefachsimpelt und diskutiert. Am Ende waren sich alle einig: ein gelungener Abend für ein gelungenes Werk.