Neue Kampagne : So bedankt sich Fortuna bei ihren Fans

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat eine neue Kampagne ins Leben gerufen, die das Ziel hat, sich bei den Fans für die Unterstützung während der Corona-Krise zu bedanken. Dafür nutzt der Klub Plakate, die in der Stadt verteilt aufgehängt werden.

Fortuna Düsseldorf startet eine breit angelegte „Danke-Kampagne“ für ihre Fans. In Kürze soll auch für Partner und Sponsoren eine solche Kampagne gestartet werden. Neben einer Online-Kommunikation werden in Düsseldorf große Flächen, die sonst mit Spieltagsplakaten geschmückt sind, mit zwei Motiven verziert sein. Beide mit der gleichen Aussage: „Danke - ihr seid erstklassig“.

„Nur durch das Verständnis und den Support unserer Fans sowie den Verzicht vieler Partner auf ihre Leistungen, konnten wir die schwierige Situation, in die uns das Coronavirus gebracht hat, meistern. Deswegen wollen wir an dieser Stelle ‚Danke‘ sagen“, erklärt Fortunas Vorstandsvorsitzender Thomas Röttgermann. „Wir stehen nun vor einer neuen „Corona“-Saison: Zumindest vorerst wieder ohne Zuschauer und mit herausfordernden Bedingungen. Wir wissen nun besser, wie wir mit dem Virus umgehen müssen und sind daher positiv, auch die nächsten Monate bestmöglich zu bewerkstelligen – zumindest auf das bezogen, was in unserer Hand liegt.“