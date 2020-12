Fortuna auf St. Pauli : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Service Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

Wann spielt Fortuna wieder auf internationalem Parkett? Merken Sie sich eins – Fußball hat oft wenig mit Rationalität zu tun. Vor ein paar Wochen stand Fortuna noch bedrohlich knapp über dem Abgrund, mittlerweile ist die Gefühlslage deutlich entspannter. Aber: Es wird auch wieder Rückschläge geben. Immerhin hat man sich nun in der Spitzengruppe etwas festgesetzt. Fortuna kann auf jeden Fall ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitreden. Vorausgesetzt, die Leistungskurve bleibt so positiv. Bis zur Rückkehr in die Bundesliga dauert’s aber noch.