Zum Stand der Dinge bei Fortuna : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Blieb cool: Torhüter Florian Kastenmeier. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

(erer/gic) Über Fußball und vor allem Fortuna lässt sich herrlich diskutieren. Besonders im Kollegenkreis wird gern gefachsimpelt. Sie haben keine Ahnung, wollen aber mitreden? Wir holen Sie von der Ersatzbank und machen Sie fit für den verbalen Doppelpass unter Mitarbeitern und mit Kunden.

War das die Wende zum Guten? Wer nach einfachen Antworten sucht, sollte nicht über Fußball diskutieren. Auch in diesem Fall gibt es keine Eindeutigkeit. Sagen wir mal so: Ein Anfang ist definitiv gemacht. Die Mannschaft hat über die nötigen Grundtugenden ihre Siegchancen erhöht und am Ende einen etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Erfolg eingefahren. Ob das jetzt nur ein Strohfeuer war oder der erste dicke Holzscheit eines flammenden Lagerfeuers werden die kommenden Wochen zeigen müssen.

Wieso hat dieser Sobottka links hinten gespielt? Ganz einfach: Weil kein anderer da war. Zumindest keiner, der sich auf dieser Position auskennt. Jean Zimmer, der immerhin schon mal da gespielt hat, wurde auf seiner angestammten Rolle auf der rechten Seite gebraucht. Und so musste Trainer Uwe Rösler improvisieren. Er entschied sich am Freitagmorgen dafür, Marcel Sobottka für die Stelle links in der Viererkette zu nominieren. Eine gute Entscheidung. Der 26-Jährige lieferte nicht nur defensiv gut ab, sondern erzielte auch noch den Siegtreffer. Als Dauerlösung ist er aber nicht gedacht. Fortuna hofft, dass bald wieder die etatmäßigen Linksverteidiger Florian Hartherz und Leonardo Koutris zur Verfügung stehen werden.

Wie sicher sitzt der Trainer denn nun im Sattel? Geht es nach den Verantwortungsträgern, saß Uwe Rösler immer fest im Sattel. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass eine Niederlage gegen Heidenheim den öffentlichen Druck vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg noch einmal deutlich erhöht hätte. Nun hat der Coach und sein Team eine ruhige Woche zur Vorbereitung auf die Arbeitsreise nach Franken. Aber: Rösler sagte nach dem Heidenheim-Sieg treffend: „Wir sind noch nicht über den Berg.“ Das gilt für alle Beteiligten.

Wieso hat sich Danso nach seiner Auswechslung so aufgeregt? Weil er weiterspielen wollte. Der Innenverteidiger klagte nach einem Zweikampf über Schmerzen im Knie, sank im eigenen Strafraum nieder und ließ sich behandeln – neben dem Spielfeld. Rösler wollte nicht riskieren, auch nur eine Minute mit zehn Mann auf dem Platz zu stehen und den Ausgleich zu kassieren. Also wechselte der Coach sofort Andre Hoffmann ein. Danso war der Ansicht, dass man auf seine Schnellheilung hätte warten sollen.