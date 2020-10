Nach Fortunas 0:3 : Smalltalk-Tipps für den Arbeitsplatz

Fan-Trost für Michael Rensing (gelber Dress) und Kollegen nach dem 0:1 in Nürnberg 2015. Foto: Christof Wolff/Wolff, Christof

Düsseldorf Bei der Arbeit wird über das Fortuna-Spiel gesprochen. Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Wir machen Sie fit für die echten Fachgespräche. Den Wochenanfang können wir Ihnen leider nicht ersparen, dafür sollten Sie mit Ihrem Fußballwissen gut gerüstet sein.

Über Fußball und vor allem Fortuna lässt sich herrlich diskutieren. Besonders im Kollegenkreis wird gern gefachsimpelt. Sie haben keine Ahnung, wollen aber mitreden? Wir holen Sie von der Ersatzbank und machen Sie fit für den verbalen Doppelpass unter Mitarbeitern und mit Kunden.

Warum fliegen die eigentlich dauernd vom Platz? Gute Frage. Kein Liga-Auswärtsspiel brachte Fortuna zu elft zu Ende. Man muss jedoch die Unterschiede sehen: Nana Ampomahs Gelb-Rot in Hamburg musste man nicht geben, Kevin Dansos in Kiel dafür auf jeden Fall, Matthias Zimmermanns in Hannover definitiv nicht. Fakt ist: Wenn diese Serie anhält, wird es schwer.

Haben die in der Zweiten Liga schon mal so schlecht angefangen? Und ob: Erst 2015/16 noch, da war Fortuna nach dem 0:1 am fünften Spieltag in Nürnberg sogar Letzter mit nur einem Punkt. In Runde sechs folgte dann übrigens ein 3:0 gegen 1860 München, am Ende stand Platz 14.

Foto: dpa/Peter Steffen 16 Bilder Hannover - Fortuna: die Bilder des Spiels

Hat Fortuna jemals ein so kurioses Eigentor fabriziert? Man mag es sich nach dem Kunststückchen von Florian Kastenmeier in Hannover kaum vorstellen – aber 1989 passierte ein noch verrückteres Ding. Bernd Klotz spielte damals den Ball fast von der Mittellinie zurück und übersah dabei, dass sein Keeper Jörg Schmadtke ganz woanders stand. Fortuna führte zu diesem Zeitpunkt jedoch gegen den VfB Stuttgart 4:0 und gewann 4:2.

Hätte der Peterson nicht von Anfang an spielen müssen? Leistungsmäßig wahrscheinlich schon. Nur hat der schwedische Stürmer seit März kaum gespielt und ist konditionell noch nicht voll auf der Höhe.